Общество

Псковичи внесли предложения к законопроекту об ответственности за осквернение памятников истории России

В Пскове прошло обсуждение концепции законопроекта о мерах воздействия на тех, кто причастен к уничтожению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Координационном совете сторонников «Единой России», рабочую встречу провел координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Голышев. Мероприятие состоялось при активном участии сторонников «Единой России».

Рассматриваемый законопроект предполагает создание реестра иностранных граждан, причастных к осквернению значимых для российской истории памятников, и лиц, которые их поддерживают. Им грозит ограничение въезда, запрет на распоряжение имуществом на территории России, арест финансовых и других активов.

Все эти пункты проекта закона участники заседания единогласно поддержали. Также они внесли и свои предложения. В частности, Александр Голышев заявил, что наказывать надо не только за уничтожение или осквернение памятников советским военачальникам, но и за сам факт фальсификации истории, особенно когда речь идет о событиях Великой Отечественной войны и правовой оценке военных преступлений.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по культуре Анна Бударина отметила необходимость убедительной доказательной базы при определении причастности иностранных граждан к осквернению памятников.

В продолжение темы заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Светлана Медведева высказала мнение, что привлекать к ответственности за вандализм в отношении памятников военной истории нужно не только иностранцев, но и россиян.

Ужесточить наказание в отношении иностранных граждан, которые будут включены в реестр, предложил директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко. По его мнению, нужно не только приостанавливать в России деятельность находящихся под их контролем юридических лиц, но и ликвидировать их, а также выводить из советов директоров или иных органов управления организаций, зарегистрированных на территории страны.

Напомним, что общественность города Москвы предложила внести изменения в статью 214 Уголовного кодекса РФ, предусмотрев наказание за вандализм в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В случае, если противоправные действия совершит иностранец, предусмотреть для него после отбывания процедуру депортации, а также запрет на въезд.