Общество

Главбухи двух великолукских предприятий привлечены к ответственности за просрочку выплаты отпускных

Государственной инспекцией труда в Псковской области рассмотрено административное дело в отношении главного бухгалтера ООО «ВФТ «Тривел», возбужденное прокуратурой города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации главным бухгалтером ООО «ВФТ «Тривел» допущены нарушения сроков оплаты отпусков работникам, кроме того при увольнении сотрудников допущены факты невыплаты денежной компенсации за все неиспользованные отпуска.

Постановлением государственного инспектора труда должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде предупреждения.

Кроме того, по тем же основаниям предупреждение получил главный бухгалтер ООО «Тривел-Маркет».