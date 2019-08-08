Общество

По иску прокурора Великих Лук опекуну возмещены средства, затраченные на покупку лекарств для инвалида

Прокуратурой города Великие Луки проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья. В рамках проверки установлено, что гражданин, являющийся инвалидом 1 группы и имеющий право на бесплатное получение назначенных врачом лекарств, необходимыми препаратами в аптеке обеспечен не был, в связи с чем его опекун был вынужден приобрести аналоги за счет собственных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, выявленные нарушения послужили основанием для направления прокуратурой города в суд искового заявления о взыскании с комитета здравоохранения в пользу опекуна инвалида более 30 тысяч рублей в счет убытков, понесенных в связи с необеспечением лекарствами.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, денежные средства возмещены гражданину в полном объеме.