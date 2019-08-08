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Общество

Россельхознадзор: Резко увеличились случаи незаконного ввоза яблок на территорию Псковской области

12.08.2019 10:25|ПсковКомментариев: 1

На полигоне твердых бытовых отходов в Себеже управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 318, 7 августа механическим путем уничтожено 19,3 тонны яблок неустановленного происхождения. Фрукты были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

1 августа на автомобильной дороге Невель – Великие Луки сотрудниками Псковской таможни было задержано автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение продукции с территории Республики Беларусь, в обход фитосанитарных постов.

Транспортное средство было передано должностным лицам Управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.

При осуществлении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих яблок без маркировок на упаковке, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.

Территориальное Управление Россельхознадзора отмечает увеличение количества случаев незаконного ввоза продукции растительного происхождения без маркировок на упаковке, а также без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара, через российско-белорусский участок Государственной границы Российской Федерации на территорию Псковской области.

Так за первое полугодие 2019 года должностными лицами изъято из оборота и уничтожено 60 партий подкарантинной продукции неустановленного происхождения, общим весом 510,3 тонны, в то время как за весь 2019 год выявили и уничтожили 24 партии, общим весом 144,4 тонны.

Источник: Псковская Лента Новостей
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