Общество

В УФСИН России по Псковской области прошел турслет среди сотрудников подведомственных учреждений

В туристическом слете УФСИН России по Псковской области, проходившим в Себежском районе, приняли участие 8 команд из подведомственных учреждений. Программа турслета была насыщенной. Участники соревновались в стрельбе из лука, ловле рыбы, преодолении туристической полосы, разбивали бивуак, принимали участие в конкурсе бардов и состязались в игре городки. Также каждая команда представила на суд жюри различные кулинарные шедевры, приготовленные в походных условиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Открытие мероприятия проходило под руководством начальника отдела кадров УФСИН России по Псковской области Андрея Томилина.

Участвующие команды показали достойный уровень подготовки к соревнованиям и волю к победе, поставив перед членами жюри непростую задачу.

По итогу соревнований места распределились следующим образом: 1 место заняла команда ИК-6 (Сосновый бор), 2 место - команда ИК-5 (Великие Луки), почетное третье место завоевала команда ИК-2 (Крюки).

Представители жюри отметили достойный уровень организации туристического мероприятия, уровень физической подготовки, творческие способности сотрудников и командную слаженность.

«Первый туристический слет проходил в атмосфере дружеского соперничества, взаимовыручки и воли к победе. Несмотря на то, что первый день соревнований был пасмурным, турслет оставил яркие, запоминающиеся эмоции и положительные впечатления в коллективе сотрудников», - отметил начальник отдела кадров УФСИН Андрей Томилин.