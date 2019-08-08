Общество

В Псковской области идет работа по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В регионе продолжается реализация второго этапа пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, сообщили в комитете по социальной защите населения Псковской области.

В соответствии с запланированными мероприятиями в областных учреждениях социальной защиты населения организовано обучение персонала, осуществляющего уход за пожилыми и инвалидами.

Занятия уже начались в Дарьинском и Красногородском психоневрологических интернатах. На этой неделе обучение будет проведено в Первомайском и Торошинском психоневрологических интернатах.

Планируется, что до 5 сентября обучающие семинары пройдут в Опочецком доме-интернате для пожилых и инвалидов, Пушкиногорском доме ветеранов, Середкинском и Болгатовском психоневрологических интернатах и в Гривском доме-интернате для пожилых и инвалидов.

Отметим, в Псковской области в мае текущего года был проведен комплексный мониторинг стационарных учреждений социального обслуживания составлены «дорожные карты» и планы мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг с учетом особенностей каждого учреждения. План мероприятий рассчитан на три года и учитывает штатную укомплектованность, уровень подготовки кадров, используемые технологии в работе, материально-техническую базу, взаимодействие с общественными организациями и волонтерами.