Общество

В ПФР рассказали о планах по защите граждан при смене пенсионного фонда

Пенсионный фонд России (ПФР) следит за ситуацией с переходом граждан в другие фонды, к сентябрю ведомство подготовит окончательные предложения по дополнительной защите прав россиян в этой сфере, заявил глава ПФР Антон Дроздов. Об этом пишет «Коммерсант».

По его словам, Пенсионный фонд проводит мониторинг с целью исключить массовую отправку заявлений с одного IP-адреса, что позволяет отсечь ботов. Дроздов указал на важность информирования граждан и предупреждения их о возможных потерях при досрочной смене страховщика. Этот вопрос обсуждался на совещании в Центробанке, в котором приняли участие все негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Им было предложено взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о потере инвестиционного дохода в случае, если они подают заявление досрочно до истечения пятилетнего периода, рассказал Дроздов.

«Мы считаем, что это задача не только Пенсионного фонда, но и НПФ, которые в соответствии с законодательством являются равноправными страховщиками по обязательному пенсионному страхованию»¸ - сказал он.

Глава ПФР добавил, что фонд договорился о мониторинге ситуации с ЦБ и Генпрокуратурой. Если ситуация не изменится, будут разработаны дополнительные меры. Например, предлагается запретить НПФ привлекать для заключения договоров посредников, а также исключить норму о потере инвестиционного дохода при переходе в другой фонд раньше пятилетнего срока.