Общество

Селфи с лосихой сделала известная актриса в Пушкинских Горах

33-летняя российская актриса Светлана Иванова на выходных посетила экопарк «Зооград» в Пушкинских Горах. Знаменитость сделала снимок с лосихой по кличке Майя, которая не испугался актрисы и, судя по всему, с удовольствием позировала для камеры.

«В номинации "лучшее селфи лета" уверенно побеждаем мы с лосяшей», - написала Светлана Иванова в своем Instagram.

Актриса также поделилась тем, что у нее впереди выходной, и спросила у своих подписчиков, где можно побывать в Пушкинских Горах и Пскове. «Четыре выходных позади, завтра пятый, за что мне столько? Если у вас есть любимые места в Пушкинских Горах и Пскове, пишите пожалуйста!?» - пишет актриса.

Напомним, в Пушкинских Горах Светлана Иванова принимает участие в съемках фильма режиссера Игоря Угольникова «Учености плоды».