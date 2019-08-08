Общество

В Псковском филиале академии ФСИН чествовали работника отдела тылового обеспечения

С 70-летним юбилеем работника тыловой службы Валентину Григорьеву поздравили врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев и сотрудники отдела тылового обеспечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Коллеги Валентины Григорьевой пожелали ей здоровья, счастья, благополучия и трудовых успехов.

Отметим, что Валентина Викторовна Григорьева родилась 10 августа 1949 года в деревне Гусли Лужского района Ленинградской области. В 1966 году окончила Великолукское профессиональное торговое кулинарное училище. С 2011 года и по настоящее время Валентина Григорьева является работником тыловой службы образовательной организации.

«Без работы не мыслю свою жизнь и очень надеюсь быть долгие годы востребованной Псковским филиалом академии», – сказала Валентина Григорьева коллегам в свой юбилей.