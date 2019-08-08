Общество

Татьяна Пахомова поздравила жителей двух дновских деревень

Дни деревень продолжают отмечать в Дновском районе. В минувшие выходные праздники прошли в Филиппково и Хотовани, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Поздравить жителей этих населённых пунктов приехала кандидат в главы района Татьяна Пахомова. «Всем счастья, здоровья, добра и процветания!» - пожелала она. В ответ ей вручили «Деревенский букет» с выставки цветов.

В связи с праздником в Филиппково и Хотовани были организованы игровая и концертные программы.