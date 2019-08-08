Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Женщина на рыбалке: экипировка
Грандиозная выставка-продажа шуб
Дом от А до Я
Организация активного отдыха
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Моно вместо стерео
Мини-юбки под запретом
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Убрать нельзя оставить
Об «успехах» импортозамещения
 
 
 
ещё Общество 08.08.2019 10:000 ПЛН-ТВ: Какие мясные продукты можно купить в Неелово? 12.08.2019 11:150 Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом 12.08.2019 11:031 Татьяна Пахомова поздравила жителей двух дновских деревень 12.08.2019 10:460 По иску прокурора Великих Лук опекуну возмещены средства, затраченные на покупку лекарств для инвалида 12.08.2019 10:430 Селфи с лосихой сделала известная актриса в Пушкинских Горах 12.08.2019 10:330 В ПФР рассказали о планах по защите граждан при смене пенсионного фонда
 
 
 
Самое популярное 10.08.2019 11:295 Уроженка Пскова Оксана Федорова празднует годовщину свадьбы 10.08.2019 12:1911 Стали известны подробности страшной аварии в Островском районе. ФОТО 09.08.2019 11:5412 Новый арт-объект появился на набережной реки Великой в Пскове 10.08.2019 22:001 Известный музыкант попал в аварию под Идрицей 09.08.2019 13:510 В связи с аварийными работами на неделю будет закрыт участок Октябрьского проспекта в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

12.08.2019 11:15|ПсковКомментариев: 0

Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20% от общей численности населения, при этом в Ямало-Ненецком автономном округе к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии всего около 2%, свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».

Псковская область заняла в рейтинге 74-е место из 85. 

По мнению экспертов, составивших рейтинг регионов по численности среднего класса, стабильность и процветание многих развитых стран объясняется высокой долей среднего класса в обществе. Это люди, которые обладают высокой степенью финансовой независимости и являются двигателем многих общественно-политических и экономических процессов, обеспечивающих устойчивое поступательное развитие государства.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.

Десятка лидеров

Согласно исследованию, в целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, 14,2% можно отнести к среднему классу. В модели учитываются только трудовые доходы, при этом у многих людей есть и другие поступления, например, от сдачи жилья, проценты по вкладам, поэтому доля среднего класса может быть несколько выше, но не радикально, считают авторы рейтинга. При этом среди регионов разница в доле среднего класса очень высокая.

С заметным отрывом лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 45% семей можно отнести к среднему классу. В первую очередь это объясняется достаточно высокими зарплатами, но свою роль играет и невысокая стоимость жилья. Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%).

На четвертой и пятой позициях расположились Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ с результатами 32% и 29% соответственно.

В целом первая пятерка достаточно сильно отличается от остальных регионов, отмечают составители рейтинга. Все эти регионы в экономическом плане успешны за счет полезных ископаемых, тут достаточно суровые климатические условия, поэтому не так много семей покупают себе жилье на всю жизнь. Многие обзаводятся квартирами и домами в других регионах России с целью последующего переезда туда. Это обеспечивает более низкие цены на жилье в этих регионах, что повышает долю среднего класса.

Москва в рейтинге занимает седьмую позицию, а Санкт-Петербург – восьмую. В двух столицах чуть более четверти всех семей можно отнести к среднему классу. По мнению экспертов, можно было бы ожидать и больших цифр, ведь зарплаты в этих двух городах достаточно высокие, особенно в Москве. Однако расходы тут также не маленькие.

Во-первых, цены на жилье ощутимо выше среднероссийских, во-вторых, повседневные расходы, включаемые в прожиточный минимум, также находятся на высоком уровне, в основном за счет высокой стоимости потребительских услуг. Несмотря на то, что два крупнейших города уступают в процентах доли среднего класса регионам-лидерам, по абсолютному числу таких семей они намного опережают северные регионы. В Москве и в Санкт-Петербурге проживает 22% от всего среднего класса России, а в первой пятерке рейтинга лишь 4,5%, то есть в пять раз меньше.

Аутсайдеры

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа – это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В этих регионах достаточно большой состав семей за счет высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести семьи к среднему классу.

В последнюю десятку также попали Калмыкия с долей 4,9%, Крым (5,5%), Ивановская область (5,6%), Орловская область (6,1%). Все регионы в конце списка характеризуются малой долей населения с относительно высокими зарплатами, что и определяет низкую долю среднего класса.

В целом, согласно исследованию, медианное значение доли семей, которых можно отнести к среднему классу, по регионам составляет 11,4%. Это означает, что более половины регионов имеют долю среднего класса выше этого значения, а менее половины – ниже. В 14 регионах более 20% семей относится к среднему классу, еще в 10 регионах эта доля находится на уровне выше среднероссийского значения.

Как резюмируют авторы исследования, в 61 регионе доля среднего класса не дотягивает даже до невысокого среднероссийского уровня, то есть можно сказать, что в большинстве регионов России эта доля очень низкая, и средний класс играет незначительную роль в социальной и экономической ситуации. В 35 регионах доля среднего класса менее 10%, а в трех регионах она не превышает 3%.

Прогнозы

Средний класс фактически определяется балансом расходов и доходов, поэтому его динамика может быть вызвана как изменением расходов, так и ростом доходов, полагают эксперты. По их мнению, в части расходов каких-то ощутимых позитивных изменений ждать не стоит: прожиточный минимум и стоимость автомобилей сокращаться точно не будут, а вот жилье может стать несколько доступнее. Самая главная надежда тут на ипотеку, в первую очередь на снижение ставок.

При этом запас по возможному снижению ипотечных ставок не столь велик. Вслед за ростом доступности ипотеки цены на недвижимость могут ощутимо вырасти, что «съест» позитивный эффект. Поэтому, как полагают эксперты, в среднесрочной перспективе денежная планка для отнесения к среднему классу вряд ли сильно сдвинется вниз.

Главная надежда на рост среднего класса связана с ростом зарплат, которые, скорее всего, будут увеличиваться даже при невысоких темпах экономического роста. Катализатором станет дефицит работников из-за выхода на рынок труда малочисленного поколения рожденных в 1990-е годы. В целом прогнозируемый экономический рост и изменения на рынке труда, по оценкам составителей рейтинга, увеличат долю среднего класса на пятилетнем горизонте примерно в 1,4-1,6 раза.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 393 человека
12.08.2019, 11:200 Фотофакт: Благоустраивали, но недоблагоустроили 12.08.2019, 11:150 Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом 12.08.2019, 11:100 «Постскриптум»: «Рейтингомер» и дресс-код 12.08.2019, 11:031 Татьяна Пахомова поздравила жителей двух дновских деревень
12.08.2019, 11:000 Категория «Кино - это жизнь» для кинолюбителей включена в конкурс короткометражного кино «Киномания» 12.08.2019, 10:460 По иску прокурора Великих Лук опекуну возмещены средства, затраченные на покупку лекарств для инвалида 12.08.2019, 10:440 В России изменился порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью 12.08.2019, 10:430 Селфи с лосихой сделала известная актриса в Пушкинских Горах
12.08.2019, 10:330 В ПФР рассказали о планах по защите граждан при смене пенсионного фонда 12.08.2019, 10:320 Замыкание электропроводки стало причиной пожара в островской квартире 12.08.2019, 10:281 Эксперты составили рейтинг самых популярных люксовых машин в России 12.08.2019, 10:251 Россельхознадзор: Резко увеличились случаи незаконного ввоза яблок на территорию Псковской области
12.08.2019, 10:230 Главбухи двух великолукских предприятий привлечены к ответственности за просрочку выплаты отпускных 12.08.2019, 10:220 Пенсионерку сбили на «зебре» в Новосокольниках 12.08.2019, 10:200 ЕС не планирует признавать российские паспорта у жителей Донбасса 12.08.2019, 10:140 В Псковской области идет работа по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
12.08.2019, 10:140 В УФСИН России по Псковской области прошел турслет среди сотрудников подведомственных учреждений 12.08.2019, 10:100 250 тонн сена сгорело в плюсской деревне Заруденье 12.08.2019, 10:050 Мужчина разбился в аварии в Хилово 12.08.2019, 10:030 75 тысяч рублей лишились две великолучанки, доверившись «сотруднику банка»
12.08.2019, 10:020 В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию 12.08.2019, 09:510 Мужчина получил ожоги лица и рук при пожаре на улице Придорожной в Пскове 12.08.2019, 09:460 Прокуратура выявила в Локнянском районе нарушения в ремонте дорог 12.08.2019, 09:340 Великолучанку лишили прав и приговорили к обязательным работам за нетрезвое вождение
12.08.2019, 09:320 Число самозанятых россиян достигло 162 тысяч 12.08.2019, 09:290 Петербуржец похитил с охраняемых стоянок в Псковской области кран и фуру с алкоголем на 17 млн рублей 12.08.2019, 09:240 Программы развития госкомпаний теперь будут утверждаться Минфином 12.08.2019, 09:201 Псковичи внесли предложения к законопроекту об ответственности за осквернение памятников истории России
12.08.2019, 09:120 В реанимации скончался еще один из участников субботнего ДТП в Островском районе 12.08.2019, 09:060 У российских военных появится своя сотовая связь 12.08.2019, 08:592 СМИ: Водитель замгубернатора Хакасии выкинул чиновника из автомобиля посреди степи 12.08.2019, 08:550 К Земле летит опасный астероид размером с пирамиду Хеопса
12.08.2019, 08:380 Труп одного из участников резонансного ДТП в Островском районе обнаружен у 9-этажки в Пскове 12.08.2019, 08:270 Эксперты выяснили среднюю зарплату административного директора в Пскове 12.08.2019, 08:201 С сегодняшнего дня будет закрыт для движения участок Октябрьского проспекта в Пскове 12.08.2019, 08:074 Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
11.08.2019, 21:290 Иномарка врезалась в ограждение на улице Глинки в Великих Луках 11.08.2019, 21:040 О пожарной безопасности в быту рассказали жителям Пустошки 11.08.2019, 20:420 День физкультурника отметили в Великих Луках 11.08.2019, 20:201 Названы автомобили, которые угоняют реже всего
11.08.2019, 19:460 Заключительные состязания в рамках конкурса «Десантный взвод» пройдут в Псковской области 12 августа 11.08.2019, 19:210 Ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом 11.08.2019, 18:520 Участники «Десантного взвода» познакомились с достопримечательностями Псковской области 11.08.2019, 18:367 Владимир Путин посмотрел спектакль, поставленный по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона
11.08.2019, 18:150 На «Десантном взводе» российские десантники снова бьют рекорды 11.08.2019, 18:100 Туристы рассказали, как коротают время в аэропорту 11.08.2019, 18:010 В Псковской области более ста разведчиков ЗВО совершили прыжок с парашютом на воду 11.08.2019, 17:451 ПЛН-ТВ: Декриминализация домашнего насилия - за или против?
11.08.2019, 16:342 Дениса Васильева могут назначить директором МКУ Пскова «Служба благоустройства города» с 18 октября 11.08.2019, 16:070 Электрокар взорвался после ДТП. ВИДЕО 11.08.2019, 15:550 Авария произошла в районе Дамбы 11.08.2019, 15:482 Власти Великих Лук: Благодаря созидательному труду строителей город преображается, разрастается и хорошеет
11.08.2019, 15:280 Глава Минпросвещения рассказала, какие специальности исчезнут в колледжах 11.08.2019, 15:050 Дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области в понедельник 11.08.2019, 14:474 «Миссис Россия - 2019» стала 33-летняя Екатерина Нишанова 11.08.2019, 14:283 Виктор Антонов: Трудом строителей создается современный облик окружающего нас пространства
11.08.2019, 13:573 Федор Бондарчук и Паулина Андреева решили пожениться 11.08.2019, 13:393 Более 96% читателей ПЛН считают, что Псков не приспособлен для проживания маломобильных групп населения 11.08.2019, 13:160 Великолучанин отправится в колонию за кражу колес и бензопилы 11.08.2019, 12:550 Новых проектов на благо Пскова пожелали городские власти строителям
11.08.2019, 12:540 Леонид Старостенко: Строитель - самая благородная профессия 11.08.2019, 12:400 «Погружаешься в парк, как в роман…» - на сайте «Михайловского» появился новый выпуск музейной «Пушкинианы» 11.08.2019, 12:260 Пожилая псковичка лишилась 21 тысячи рублей после «проверки электросетей» в ее квартире 11.08.2019, 12:140 Дмитрий Шахов встретился с председателем Молодежного экспертного Совета при омбудсмене Москвы
11.08.2019, 11:360 Дворник задолжала банку 2 млрд рублей 11.08.2019, 11:124 Михаил Ведерников поблагодарил строителей за стремление сделать регион красивее и комфортнее 11.08.2019, 10:550 Названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением 11.08.2019, 10:230 Великолукский клуб «Маргелов» стал золотым призером военизированной эстафеты «Тяжело в учении, легко в бою»
11.08.2019, 10:050 Продолжаются поиски великолучанина, пропавшего после больницы 11.08.2019, 09:525 Интерактив: Из-за торговли картофелем провалилась тротуарная плитка 11.08.2019, 09:350 День строителя отмечают в России 10.08.2019, 22:212 Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
10.08.2019, 22:001 Известный музыкант попал в аварию под Идрицей 10.08.2019, 21:290 Названы самые распространенные фамилии в России 10.08.2019, 21:003 Кокорин рассказал о жизни в колонии 10.08.2019, 20:282 Минприроды: полномочия по формированию тарифов на вывоз мусора нужно отдать регионам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.