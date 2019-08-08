Общество

Условия выделения жилья детям-сиротам предложили изменить

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить выделять в одном многоквартирном доме более 25% квартир для детей-сирот в населенных пунктах, где проживают менее 500 тысяч человек. Сообщает «Парламентская газета».

Автор инициативы — Дума Ставропольского края. Поправки предлагаются в Закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Закон запрещает выделять в одном многоквартирном доме более 25% квартир для детей-сирот за исключением населенных пунктов с населением менее 10 тысяч человек. Запрет был введен, чтобы не допустить формирования так называемых сиротских гетто — домов, где проживают только граждане такой категории.

Ограничение ведет к снижению объёма приобретаемого в Ставропольском крае жилья для детей-сирот — в регионе только пять населённых пунктов соответствуют установленному критерию, говорится в пояснении к проекту. Указанное исключение предлагается распространить на населенные пункты, где живут менее полумиллиона человек.

Комиссия Совета законодателей при Федеральном Собрании по вопросам социальной политики инициативу не поддерживает. В заключении на проект приводится мнение Председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, согласно которому, предложенная авторами проекта мера недостаточно аргументирована, а принятием законопроекта нивелирует смысл введения 25 процентного ограничения как запрета на «социальные гетто» по всей России.