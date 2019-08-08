Общество

Трудовая инспекция: Правила приема на работу предпенсионеров не отличаются от правил приема остальных граждан

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работникам и работодателям: Трудовым кодексом РФ установлен только возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Предельный возраст для заключения трудового договора законом не установлен.

Отказать гражданину предпенсионного возраста в заключении трудового договора можно только по деловым качествам. Достижение указанного возраста не может быть основанием для отказа.

Согласно статье 64 ТК РФ по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.

Законодательство РФ не содержит запрета на работу граждан предпенсионного возраста по совместительству. Работники предпенсионного возраста, являющиеся совместителями, имеют право на те же гарантии и компенсации, что и обычные работники.

Принудительное заключение срочного трудового договора с работниками предпенсионного возраста недопустимо.

Установление трудовых отношений на определенный срок без учета характера работы и условий ее выполнения допускается только с теми работниками предпенсионного возраста, кто поступает на работу. Закон не наделяет работодателя правом переоформить трудовой договор, заключенный с работником на неопределенный срок, на срочный трудовой договор (равно как и расторгнуть трудовой договор) в связи с достижением этим работником пенсионного возраста и назначением ему пенсии.

Трудовое законодательство не содержит запрета для установления испытания при приеме граждан предпенсионного возраста на работу. Поэтому испытание им может устанавливаться на общих основаниях в соответствии со статьей 70 ТК РФ. Условие об испытании следует включать в текст трудового договора и в приказ о приеме работника на работу.

Законодательством РФ не установлены специальные требования к условиям труда и режиму работы работников предпенсионного возраста. Общие советы работодателям по улучшению условий труда работников данной категории и производственной сферы приведены в пункте 13 Рекомендации № 162 «О пожилых трудящихся», утвержденной Международной организацией труда 23 июня 1980 года.

Например, работодателям рекомендуется:

изменять формы организации труда, если они ведут к чрезмерному напряжению пожилых работников, в частности, путем ограничения сверхурочной работы;

приспосабливать рабочее место и задания к возможностям трудящегося лица предпенсионного возраста, используя все имеющиеся технические средства, и в частности, принципы эргономики, чтобы сохранить здоровье и работоспособность и предупредить несчастные случаи;

организовать систематический контроль состояния здоровья пожилых работников;

обеспечить безопасность и гигиену труда работников предпенсионного возраста.

Повышение гарантии работникам предпенсионного возраста по сравнению с обычными работниками могут быть предусмотрены коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

За нарушение трудовых прав работников предпенсионного возраста предусмотрена административная ответственность.