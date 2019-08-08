Общество

Псковская область дополнительно получит новые скорые и школьные автобусы

Правительством Российской Федерации принято решение о выделении 10 млрд рублей на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в субъектах РФ. Псковская область вошла в число регионов, в которые в этом году поступят новые транспортные средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Средства на закупку новых машин скорой медицинской помощи и школьных автобусов выделены из резервного фонда правительства РФ. Около 5 млрд рублей пойдут на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и столько же — на закупку школьных автобусов. Планируется, что будет закуплено не менее 1,2 тыс новых автомобилей скорой медицинской помощи и 2,2 тыс школьных автобусов, которые будут направлены в регионы.

В Псковской области новый транспорт будет распределен между районами, исходя из потребности медицинских и образовательных учреждений, сообщили в профильных комитетах.

Напомним, вопрос необходимости обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в правительстве РФ. Благодаря системной работе, в прошлом году в регион пришел 41 автобус для перевозки детей. В учреждения здравоохранения Псковской области в 2018 году были переданы 10 специализированных автомобилей, еще 30 автомобилей для медицинских учреждений поступили в регион в январе этого года.