Общество

Псковская фирма, производящая изделия из бетона, оштрафована за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Баухаус». Основным видом деятельности ООО является производство изделий из бетона, сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции труда.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства установлено: работодателем допущены к исполнению трудовых обязанностей работники, осуществляющие виды деятельности, связанной с источниками повышенной опасности, без предварительного медицинского осмотра, без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока.

На организацию наложен штраф.