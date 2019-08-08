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Общество

Псковская фирма, производящая изделия из бетона, оштрафована за нарушение трудового законодательства

12.08.2019 12:00|ПсковКомментариев: 0

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Баухаус». Основным видом деятельности ООО является производство изделий из бетона, сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции труда.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства установлено: работодателем допущены к исполнению трудовых обязанностей работники, осуществляющие виды деятельности, связанной с источниками повышенной опасности, без предварительного медицинского осмотра, без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока.

На организацию наложен штраф.

Источник: Псковская Лента Новостей
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