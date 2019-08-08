Общество

Работодателям Псковской области не позднее 15 августа нужно сдать июльскую отчетность за работников в ПФР

Не позднее 15 августа работодателям Псковской области необходимо представить в ПФР ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за июль.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПФР, если за отчетный месяц численность лиц, на которых работодатель подает СЗВ-М, составила 25 человек и более, то СЗВ-М необходимо сдавать в электронной форме.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в свободном доступе размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. По результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю её социальную значимость и важность.

Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» работодатели должны представлять в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы.

Добавим, что в Псковской области Пенсионный фонд ежемесячно принимает отчетность более чем от 11,7 тысяч страхователей.