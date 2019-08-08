Общество

Средний чек упал: как экономят россияне

Россияне стали меньше тратить в магазинах. Средний чек при походе в магазин уменьшился на 10 рублей и составил 546 рублей. Это самый низкий показатель с августа 2018 года. По словам экспертов, связано это не с дефляцией, а с тем, что россияне вынуждены экономить, сообщает «Газета.ru».

Средний чек россиян при единичном походе в магазин уменьшился на 10 рублей (1,8%) в июле 2019 года. Он составил 546 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Исследование проводилось согласно данным о 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Это самый низкий показатель с августа 2018 года. Тогда средний чек был 537 рублей. По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, такой показатель связан с сезонным фактором – фрукты и овощи стали дешевле.

Правда, средний чек увеличился в июле только в Дальневосточном федеральном округе – на 3,5% до 650 рублей. В Москве усредненный показатель стал больше на 0,1% по сравнению с июнем, до 707 рублей, однако годовой показатель стал ниже на 1,9%.

В Санкт-Петербурге чек уменьшился, а 0,9%, до 698 рублей и вырос на 1,7% за год. Кроме того, средний чек в гипермаркетах по России снизился на 5,9% в июле 2019 года по сравнению с июнем, в супермаркетах на 2,3%.

В дискаунтерах он стал больше на 1,4%, в магазинах традиционной торговли на 5,7%. За год показатель в гипермаркетах уменьшился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах на 9,4%, в магазинах традиционной торговли на 10,6%.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что с высокой вероятностью Россию ожидает в августе дефляцию в пределах 0,2%, а годовая инфляция замедлится до 4,4-4,5%.

«В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от минус 0,2% до 0,0% месяц к месяцу), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5% год к году. Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции», — говорилось в обзоре МЭР «Картина инфляции. Август».

В конце июля Росстат также сообщал о дефляции, которая наблюдалась в течение недели впервые с 2017 года.

Без округления до десятых недельная дефляция с 23 по 29 июля составила 0,05% после инфляции в 0,06% с 16 по 22 июля, следовало из данных Росстата.

Впрочем, по словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, дефляция — это невозможный сценарий для России в течение ближайших 20 лет и нынешние падение среднего чека совсем об этом не говорит.

«Дефляция невозможна в России в ближайшее время в силу природы нашей развивающейся экономики, консервативной макроэкономической политики, низкого уровня жизни и слабости национальной валюты, а также сырьевого характера экспорта», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Как объясняет эксперт, то, что снижается средний чек, говорит скорее о том, что домохозяйства на фоне роста налогов пытаются экономить на товарах и продуктах первой необходимости.

Падающие реальные заработные платы, которые за пять лет снизились на 11%, не дают возможности тратить больше, а заставляют искать скидки, распродажи и чинить то, что уже было куплено, поэтому средний чек и снижается, считает Антонов.

Так, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Реальные доходы населения падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году они показали почти нулевой рост — на 0,1%. Последний раз реальные доходы населения ощутимо росли в 2013 году — на 4%.

Согласно майскому исследованию Росстата, основанному на данных 48 тыс. домохозяйств, половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.

59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему.

Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. 0,7% семей не хватает средств даже на еду. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.