Общество

Прокуратура вынесла представление в адрес главы Красногородского района

Прокуратурой района, по обращению жительницы Красногородска, проведена проверка на предмет исполнения администрацией района требований законодательства об использовании муниципальной собственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, установлено, что женщина имеет в собственности ½ части жилого дома, собственником иной части дома является администрация района, права собственности которой, в нарушение положений Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», в установленном порядке не зарегистрированы, кроме того в имеющихся документах имелись определенные несоответствия, что препятствовало заявительницы реализовать свою собственность. На обращения гражданки администрация не реагировала.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы Красногородского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Необходимые документы оформлены.