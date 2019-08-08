Общество

Священника отстранили от служения после насильного крещения ребенка. ВИДЕО

Священника игумена Фотия (Нечепоренко), насильно погружающего младенца в воду - во время таинства крещения - на год запретили в служении. Как пишет ТАСС, со ссылкой на официальный сайт Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ), инцидент произошел 10 августа, в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине в Ленинградской области. На видео с этого крещения священник грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается забрать младенца.

«Указом преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения», - написано на сайте.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, отмечает сайт епархии, приносит родителям малыша извинения за поведение клирика. «Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих. Преосвященнейший владыка надеется, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи», - подчеркивается в сообщении.

Гатчинского района ТАСС сообщили, что ее руководство поставлено в курс инцидента. По данным издания «Фонтанка.ру», мать ребенка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.

Игумен Фотий прокомментировал случившееся «Пятому каналу».

«Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство», - заявил Фотий.

Как отметил священник, он выполнял свой пастырский долг, в то время как родители малыша оказались «далекими от церковной жизни».

«Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло», - сказал игумен.

При этом он добавил, что подобные инциденты происходят регулярно, поскольку крещение для ребенка - это стресс. По его мнению, «ничего экстраординарного не произошло» - ребенок не глотал воду и не ударялся об стенки купели.

«Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт немалый за все эти годы», - заключил игумен.

По информации сайта «Глобус Санкт-Петербургской епархии», игумен Фотий был рукоположен во иерея 21 сентября 1997 года.