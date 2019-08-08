Общество

Псковичей призывают к бдительности в связи с очередным случаем падения ребенка из окна

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области выражает озабоченность в связи с произошедшим очередным случаем падения ребенка из окна.

Как напомнили в пресс-службе управления, 11 августа около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о падении из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома 8 по переулку Некрасова в г.Великие Луки, 6-летней девочки, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии в учреждение здравоохранения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас следственным отделом по г.Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Трагедия произошла по той причине, что именно в этот вечер родители пренебрегли мерами предосторожности и оставили ребенка в помещении с открытым окном, на котором была установлена москитная сетка.

Со слов непосредственного очевидца, который наблюдал происходящее с соседнего балкона, происшествие произошло настолько мгновенно, что он даже не успел среагировать, чтобы хоть как-то попытаться его предотвратить.

«Аналогичные происшествия происходили в июне и июле этого года, которые закончились гибелью детей в результате полученных при падении травм. К сожалению, с наступлением теплого времени года падение из окон (балконов) – становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности». - подчеркнули в следственном управлении и призвали псковичей быть бдительными.

1. Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка!

2. Не надейтесь на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

В доме, где есть малолетний ребенок, непременно должны стоять хотя бы фиксаторы – это минимальная защита, так как ребенок может открыть окно сам.

Как защитить ребенка от падения из окна

1. Приведенные случаи падения произошли тогда, когда дети были оставлены без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поскольку она создает мнимую иллюзию закрытого окна.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

6. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.