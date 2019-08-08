Общество

12% начинающих специалистов готовы уехать из Псковской области

Сегодня, 12 августа, отмечается международный день молодежи, призванный напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира. В преддверии праздника аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали ситуацию на рынке труда для молодых специалистов и выяснили ближайшие перспективы трудоустройства соискателей, начинающих карьеру в Псковской области.

Соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» являются одной из самых многочисленных групп кандидатов на открытом рынке труда. Доля резюме начинающих специалистов и студентов на hh.ru в июле составила 14% от общего количества всех открытых или обновленных жителями Псковской области резюме. Учитывая подобную структуру предложения, в летний период в Псковской области на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» на hh.ru в среднем приходилось 5,3 активных резюме. Данный показатель соответствует норме на рынке труда, которая равна 5-6 резюме на одно предложение о работе.

Регион Уровень конкуренции в профобласти «Начало карьеры, студенты» в июне-июле 2019 г. (количество активных резюме на одну вакансию) Калининградская область 12,3 Республика Карелия 10,9 Санкт-Петербург 10,4 Республика Коми 10 Архангельская область 7,1 Ненецкий АО 6,3 Мурманская область 5,9 Новгородская область 5,8 Псковская область 5,3 Ленинградская область 4,8



«Многие студенты стараются совмещать учебу и работу, ищут возможности пройти стажировки в перспективных компаниях, начиная со 2-3 курса, чтобы к моменту окончания вуза или ссуза выйти на рынок труда готовым специалистом. Они, как правило, встречают меньше проблем с дальнейшим трудоустройством, особенно, если корректируют требования к величине зарплаты с учетом текущей рыночной ситуации, - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. – В зону риска попадают студенты последнего курса и выпускники без опыта работы, которые проигрывают конкуренцию за вакантные места в силу того, что не все компании сегодня готовы вкладывать деньги, время и силы в обучение молодых специалистов с нуля и долгое время ждать результатов. Важен не только определенный набор знаний и компетенций, но и гибкость подхода, способность быстро включиться в работу».

Интересно, что упоминания о стажировках встречалось в 5% вакансий, открытых в Псковской области с начала 2019 года. Большая часть из них была ориентирована на соискателей из профобластей «Начало карьеры, студенты» (96%), «Продажи» (26%), «Управление персоналом» (20%), «Административный персонал» (9%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%) и «Транспорт, логистика» (6%).

Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Псковской области в среднем рассчитывают на доход в размере 20 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 27 тыс. рублей. Подобный разрыв во многом связан со спецификой предложений о работе из профобласти «Начало карьеры, студенты». Так, одни работодатели при публикации вакансий указывают так называемую зарплатную «вилку», а другие все же предъявляют определенные требования к опыту работы и навыкам кандидатов, что влияет на уровень заработных плат.

Регион Уровень средних предлагаемых зарплат в сфере «Начало карьеры, студенты», в руб. (из вакансий за январь-июль 2019 г.) Уровень средних ожидаемых зарплат в сфере «Начало карьеры, студенты» в тыс. руб. (из резюме за май-июль 2019 г.) Санкт-Петербург 33 000 30 000 Ленинградская область 32 000 30 000 Мурманская область 30 000 25 000 Архангельская область 30 000 25 000 Ненецкий АО 30 000 32 000 Калининградская область 29 000 25 000 Республика Коми 28 000 25 000 Новгородская область 27 000 20 000 Псковская область 27 000 20 000 Республика Карелия 26 000 20 000



Кроме того, аналитики hh.ru проанализировали резюме начинающих специалистов и студентов из Псковской области, которые, в том числе, рассматривают варианты трудоустройства за пределами этого региона. Таковых набралось 12%. В основном соискатели готовы к переезду в Санкт-Петербург (24% от всех резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты», в которых встречалось упоминание о возможной релокации в мае-июле), разные регионы России (без указания конкретных) и в Москву (по 7%). Больший интерес к релокации проявляют начинающие работники сферы продаж, административный персонал, ИТ-специалисты, представители сферы искусства и развлечений, гостеприимства, (туризм, гостиницы, рестораны) и финансов.

Еще один интересный тренд среди молодого поколения сегодня – интерес к удаленному формату занятости. Так, 12% соискателей из Псковской области, разместивших резюме на hh.ru с мая по июль текущего года, готовы работать удаленно.