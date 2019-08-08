12% начинающих специалистов готовы уехать из Псковской области

Сегодня, 12 августа, отмечается международный день молодежи, призванный напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира. В преддверии праздника аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали ситуацию на рынке труда для молодых специалистов и выяснили ближайшие перспективы трудоустройства соискателей, начинающих карьеру в Псковской области.
Соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» являются одной из самых многочисленных групп кандидатов на открытом рынке труда. Доля резюме начинающих специалистов и студентов на hh.ru в июле составила 14% от общего количества всех открытых или обновленных жителями Псковской области резюме. Учитывая подобную структуру предложения, в летний период в Псковской области на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» на hh.ru в среднем приходилось 5,3 активных резюме. Данный показатель соответствует норме на рынке труда, которая равна 5-6 резюме на одно предложение о работе.
|
Регион
|
Уровень конкуренции в профобласти «Начало карьеры, студенты» в июне-июле 2019 г. (количество активных резюме на одну вакансию)
|
Калининградская область
|
12,3
|
Республика Карелия
|
10,9
|
Санкт-Петербург
|
10,4
|
Республика Коми
|
10
|
Архангельская область
|
7,1
|
Ненецкий АО
|
6,3
|
Мурманская область
|
5,9
|
Новгородская область
|
5,8
|
Псковская область
|
5,3
|
Ленинградская область
|
4,8
«Многие студенты стараются совмещать учебу и работу, ищут возможности пройти стажировки в перспективных компаниях, начиная со 2-3 курса, чтобы к моменту окончания вуза или ссуза выйти на рынок труда готовым специалистом. Они, как правило, встречают меньше проблем с дальнейшим трудоустройством, особенно, если корректируют требования к величине зарплаты с учетом текущей рыночной ситуации, - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. – В зону риска попадают студенты последнего курса и выпускники без опыта работы, которые проигрывают конкуренцию за вакантные места в силу того, что не все компании сегодня готовы вкладывать деньги, время и силы в обучение молодых специалистов с нуля и долгое время ждать результатов. Важен не только определенный набор знаний и компетенций, но и гибкость подхода, способность быстро включиться в работу».
Интересно, что упоминания о стажировках встречалось в 5% вакансий, открытых в Псковской области с начала 2019 года. Большая часть из них была ориентирована на соискателей из профобластей «Начало карьеры, студенты» (96%), «Продажи» (26%), «Управление персоналом» (20%), «Административный персонал» (9%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%) и «Транспорт, логистика» (6%).
Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Псковской области в среднем рассчитывают на доход в размере 20 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 27 тыс. рублей. Подобный разрыв во многом связан со спецификой предложений о работе из профобласти «Начало карьеры, студенты». Так, одни работодатели при публикации вакансий указывают так называемую зарплатную «вилку», а другие все же предъявляют определенные требования к опыту работы и навыкам кандидатов, что влияет на уровень заработных плат.
|
Регион
|
Уровень средних предлагаемых зарплат в сфере «Начало карьеры, студенты», в руб.
(из вакансий за январь-июль 2019 г.)
|
Уровень средних ожидаемых зарплат в сфере «Начало карьеры, студенты» в тыс. руб.
(из резюме за май-июль 2019 г.)
|
Санкт-Петербург
|
33 000
|
30 000
|
Ленинградская область
|
32 000
|
30 000
|
Мурманская область
|
30 000
|
25 000
|
Архангельская область
|
30 000
|
25 000
|
Ненецкий АО
|
30 000
|
32 000
|
Калининградская область
|
29 000
|
25 000
|
Республика Коми
|
28 000
|
25 000
|
Новгородская область
|
27 000
|
20 000
|
Псковская область
|
27 000
|
20 000
|
Республика Карелия
|
26 000
|
20 000
Кроме того, аналитики hh.ru проанализировали резюме начинающих специалистов и студентов из Псковской области, которые, в том числе, рассматривают варианты трудоустройства за пределами этого региона. Таковых набралось 12%. В основном соискатели готовы к переезду в Санкт-Петербург (24% от всех резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты», в которых встречалось упоминание о возможной релокации в мае-июле), разные регионы России (без указания конкретных) и в Москву (по 7%). Больший интерес к релокации проявляют начинающие работники сферы продаж, административный персонал, ИТ-специалисты, представители сферы искусства и развлечений, гостеприимства, (туризм, гостиницы, рестораны) и финансов.
Еще один интересный тренд среди молодого поколения сегодня – интерес к удаленному формату занятости. Так, 12% соискателей из Псковской области, разместивших резюме на hh.ru с мая по июль текущего года, готовы работать удаленно.
|
Регион
|
Сколько % соискателей из сферы «Начало карьеры, студенты» готовы работать удаленно (от общего количества резюме в данной сфере, открытых в мае-июле 2019 г.)
|
Санкт-Петербург
|
18%
|
Калининградская область
|
15%
|
Новгородская область
|
15%
|
Республика Карелия
|
13%
|
Мурманская область
|
13%
|
Республика Коми
|
12%
|
Ленинградская область
|
12%
|
Псковская область
|
12%
|
Архангельская область
|
11%