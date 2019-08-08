Общество

Ульяна Михайлова о турслете в Порховском районе: Такие мероприятия - важнейший фактор формирования боевой профсоюзной среды

Итоги профсоюзного туристического слета, проходившего в Порховском районе с 9 по 11 августа, подводят в Псковском областном совете профсоюзов. Напомним, что впервые Псковский облсовпроф присоединился к туристическому слету профсоюза железнодорожников в 2018 году, в 2019 году областное профсоюзное объединение стало не только участником соревновательной программы, но и соорганизатором этого масштабного спортивного мероприятия, в котором приняли участие около 150 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обсовпрофа.

Председатель Псковского облсовпрофа, член судейской коллегии туристического слёта Ульяна Михайлова отметила не только значительные спортивные достижения участников, но и укрепление командного духа внутри профсоюзной среды. «Возврат к туристическим слетам Псковский облсовпроф осуществлял очень аккуратно. У нас определенно был недостаток понимания того, что туристический слет – это не только развлекательное мероприятие. Но сегодня я четко могу сказать: туристический слет является важнейшим этапом командообразующей работы, который позволяет сформировать настоящую, боевую, выносливую профсоюзную среду», — подчеркнула Ульяна Михайлова.

Лидер псковских профсоюзов высоко оценила работу команды обеспечения слёта. «Представители нашего профсоюзного объединения совместно с другими организаторами турслета со стороны профсоюза железнодорожников использовали все свои профессиональные навыки, умения для того, чтобы это большое спортивное мероприятие прошло качественно. Отлично показала себя и команда участников. С высокой степенью уверенности уже сегодня можно говорить о том, что у нас сформировалась новая спортивная и интеллектуальная профсоюзная группа. Искренне рассчитываем, что ребята, которые на 3 дня стали единой командой, будучи представителями различных отраслевых профсоюзов – образования, потребкооперации, жизнеобеспечения, культуры – в дальнейшем возьмут на себя миссию по совершенствованию организации туристического слета в следующем году», — сказала Ульяна Михайлова.

«Я, как руководитель, сделала вывод, что необходимо переходить в целую серию туристических мероприятий, возобновлять старую добрую, еще советскую традицию участия в них целыми трудовыми коллективами. Потому что дружественная обстановка, спортивные и творческие мероприятия формируют очень нужные членам профсоюзов навыки. Это навыки выдержки, выносливости, совместного участия в разрешении сложных профсоюзных ситуаций. А у нас этих сложных ситуаций очень много. Я благодарю наших ребят, которые вместе с Псковским облсовпрофом приняли участие в этом туристическом слёте. И мы предпримем все усилия, чтобы в следующем году увеличить количество и качество этих мероприятий», - добавила председатель Псковского облсовпрофа.

Добавим, что команда Псковского облсовпрофа на туристическом слете в Порховском районе в 2019 году показала лучшие результаты, чем в 2018-м. Представители областного профсоюзного объединения заняли второе место в командных соревнованиях по стрельбе, участница команды Кристина Гаврилькова (профсоюз работников образования) отмечена кубком за лучший личный результат в этом виде соревнований. Также второе место команда псковских профсоюзов заняла по результатам боёв на бревне. Третье место у команды Псковского облсовпрофа в соревнованиях по рыбной ловле, в конкурсе поваров, а также конкурсе художественной самодеятельности. Кроме того, команда удостоена специального кубка как самая молодая команда профсоюзного туристического слёта - 2019.