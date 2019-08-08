Общество

Елена Полонская заняла третье место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за июль. Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО стали Андрей Сысоев (Мурманск), Сергей Воропанов (Вологда) и Елена Полонская (Псков).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц субъектов Северо-Западного федерального округа на момент подготовки рейтинга, период исследования: июль 2019 года.

Отмечается, что и.о. главы Пскова Елена Полонская в День семьи, любви и верности вручила сертификаты на получение материнского капитала трем семьям с двумя детьми. Также Елена Полонская заявила, что любой из ее 25 коллег - депутатов городской Думы имеет право баллотироваться и выдвинуть свою кандидатуру на должность главы города. Помимо этого, Елена Полонская поблагодарила сотрудников, которые обеспечивали порядок и безопасность в Пскове во время празднования 39-х Международных Ганзейских дней.