Общество

Михаила Ведерникова просят ускорить установку памятной доски кинорежиссеру Эйзенштейну в Великих Луках

Великолукский краевед Владимир Павлов просит губернатора Псковской области Михаила Ведерникова помочь с решением вопроса установки памятной доски великому кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну в Великих Луках.

Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, еще летом 2017 года Общественный совет при городском комитете культуры единогласно поддержал ходатайство директора Великолукского драматического театра Валентины Зандер об установке памятной доски кинорежиссеру на здании театра. Но в 2019 году, в Год театра в России, «кто-то наверху отказал в осуществлении этого хорошего проекта». Владимир Павлов неоднократно обращался к городским властям за разъяснением причин о необходимости установки памятной доски. Дважды - в мае и в июле текущего года - чиновники комитета по увековечиванию при городской администрации ответили отказами.

«Чиновники из комитета по увековечиванию отказали мне в праве лично рассказать им о деятельности С.М. Эйзенштейна в период его пребывания в Великих Луках на их заседании, они не прислушались к рекомендации Общественного совета, они проигнорировали ходатайство коллектива Великолукского драмтеатра, выраженного в обращении его директора. Это как называется?!», - выразил возмущение краевед.

В конце июля он оставил в приемной губернатора Псковской области Михаила Ведерникова письмо с просьбой поддержать инициативу установки в Великих Луках памятной доски Сергею Эйзенштейну, снявшему фильм «Александр Невский» (1938). «Великим фильм признали многие деятели культуры, в частности, Чарли Чаплин и Квентин Тарантино, - отмечает Владимир Павлов. - Надеюсь, что разум и историческая память все же победят в Великих Луках».

Напомним, Сергей Михайлович Эйзенштейн жил, служил, творил в Великих Луках с 19 ноября 1919 по 25 мая 1920 года - более полугода. В Великих Луках он продолжал служить в Красной Армии, занимался разнообразной творческой деятельностью в театрах: работал декоратором спектаклей, режиссером любительской военной труппы много рисовал, занимался организационной, теоретической театральной деятельностью, попробовал выступать на сценах в любительском военном и в профессиональном городском театрах в качестве актера и статиста. Большую роль в выборе дальнейшего жизненного пути сыграло знакомство Эйзенштейна в Великих Луках с художником Елисеевым и филологом, театральным теоретиком и критиком Лачиновым.