Общество

Объявлен тендер на ремонт уникальных цепных мостов в Острове

Объявлен тендер на реставрацию двух цепных мостов XIX века в городе Острове, сообщает RosTender.info.

Уникальные инженерные мосты через реку Великая находятся в неудовлетворительном состоянии. Их планируют отреставрировать и привести в порядок проезжую часть - заменить нижний и верхний слой покрытия, установить новые фонари и оцинкованное барьерное ограждение. Кроме того, будут укреплены обочины на подъездах к мостам, заменены водоочистные и водосбросные сооружения. Реставрацию планируют завершить до конца 2020 года.

Объявлен тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Максимальная сумма контракта, который будет заключен с победителем, составляет 308 млн рублей. Финансирование работ ведется из областного и федерального бюджетов. Заявки от участников тендера принимаются до 2 сентября, а 10 сентября подведут его итоги.

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Мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории бывшего СССР. Они образуют архитектурный ансамбль вместе с церковью Николы Чудотворца XVI века. Мост состоит из двух отдельных пролетов, длина каждого из них чуть больше 98 м. Высота сплошной части опор - около 7 м, высота поддерживающих цепи столбов - почти 10 м.