Общество

Псковичи положительно оценили удобства мобильных почтово-кассовых терминалов

На вооружении у работников УФПС Псковской области сегодня 260 мобильных почтово-кассовых терминалов (МКПТ). Одними из первых удобство портативных устройств оценили жители отдаленных поселков и люди с инвалидностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области - филиал ФГУП «Почта России».

Мобильный почтово-кассовый терминал состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. Помимо услуг ЖКХ, с помощью МПКТ можно оплатить налоги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, страховой полис, услуги кабельного телевидения и IP-телефонии, а также внести очередной платеж по кредиту любого банка. Данная услуга рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом. С начала этого года количество принятых через мобильные устройства платежей в семи отделениях связи филиала составило порядка 319 тысяч.

«Мобильные терминалы были закуплены для организации приема коммунальных платежей на дому и торговли товарами. Все МПКТ сегодня в работе, а их использование позволило значительно повысить производительность труда почтальонов», - говорит заместитель директора по информационным технологиям Департамента по информационным технологиям УФПС Псковской области Ромуальдас Нармонтас.

МПКТ – смартфоны с установленными в них специальными приложениями – позволяют не только оплатить коммунальные расходы и рассчитаться за товар. При помощи таких терминалов можно оформить страховку, оплатить кредит, пополнить счет мобильного телефона. Со временем в филиале планируется расширение спектра предоставляемых услуг и увеличение количества мобильных устройств.

Проект в филиале запущен два года назад. Итоги первых месяцев показали, что новая услуга Почты России вызвала положительные отклики пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.