Общество

39% россиян недовольны своей зарплатой

Более трети россиян - 39% - недовольны уровнем своей зарплаты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Довольны своим доходом только 13% респондентов. В среднем россияне получают 21 тысячу рублей в месяц, а хотели бы получать в диапазоне 25 - 45 тысяч рублей.

При этом 34% уверены, что уровень оклада не соответствует объему и сложности их работы. В несоответствии заработка и уровня сложности работы россияне в основном винят правительство и работодателей.

Однако большинство недовольных уровнем своих доходов (32%) приспособились к жизни «по средствам» и укладываются в рамки своего бюджета. О том, что им часто не хватает денег до зарплаты, заявили только 20% опрошенных.

Другой августовский опрос ФОМ показал, что за последние четыре года в России значительно выросло число граждан, которые получают более 30 тысяч рублей в месяц. Если в феврале 2015 года больше 30 тысяч зарабатывали лишь 5% респондентов, то в августе текущего года их число выросло до 12%.