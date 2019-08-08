Общество

Метеорный поток Персеиды смогут увидеть псковичи предстоящей ночью при благоприятной погоде

Метеорный поток Персеиды смогут наблюдать жители Псковской области в ночь на 13 августа, рассказал Псковской Ленте Новостей любитель астрономии Максим Евдокимов.

В этом году Международная метеорная организация прогнозирует наступление пика активности 13 августа с 05.00 по 18.00. Максимум активности придется на практически полную Луну (Ф=0,93), поэтому проводить наблюдения следует в течение нескольких дней до него.

«Поток можно наблюдать, но лучше выехать за город, лучше километров за 40. В городе наблюдать метеорный поток практически нет смысла, так как сильная засветка неба не позволит увидеть больше половины метеоров», - рассказал Максим Евдокимов.

Он отметил, что наблюдать метеоритный поток Персеиды будет сильно мешать Луна.

«Метеорный поток Персеиды - это, как мы говорим, падающие звезды, частицы пыли, сгорающие в атмосфере Земли. Это пылинки кометы Свифта-Туттля, летящие со скоростью примерно 60 км в секунду. Частицы отрываются от кометы и распространяются по орбите. Земля пересекает орбиту кометы и в этом месте сталкивается с частицами», - рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.