Общество

Оксана Федорова призналась в любви к белому

Оксана Федорова призналась в любви к белому цвету. Об этом уроженка Пскова, экс-мисс Вселенная рассказала в своем Instagram.

Она написала о том, что белый цвет как притягивает, так может и отталкивать. «Я люблю белый цвет. Белый освежает, создает ощущение простора и света. Но, в то же время, холод белого может вызвать у человека чувство дискомфорта и одиночества», - отмечает Оксана Федорова.

Экс-мисс Вселенная поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к белому и какие цвета любят.

В комментариях подписчики также заявляют о симпатии к белому, не забывая делать комплименты Оксане Федоровой и ее «светлому» образу.