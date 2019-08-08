Общество

Псковичи почтили память 118 подводников, погибших на атомной подлодке «Курск»

Псковичи почтили память 118 подводников, погибших 12 августа 2000 года на атомной подводной лодке «Курск» во время учений в Баренцевом море. Субмарину подняли со дна в 2001 году. Как установила Генпрокуратура, гибель подлодки произошла «вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Псковской городской Думы, капитан второго ранга Григорий Турчин, сегодня, спустя 19 лет после трагедии, моряки-подводники возложили венки и цветы к памятнику псковичам-флотоводцам. «Это единственное место в Пскове, куда мы ходим и по праздникам, и по скорбным датам. Отрадно, что сюда приходят не только моряки, но и просто неравнодушные люди», - отметил депутат. В церемонии также приняли участие воспитанники центра «Патриот» и юнармейцы.

«19 лет уже прошло как один день. "Курск" потихоньку начинают забывать, а трагедия эта - одна из самых масштабных в истории после Великой Отечественной войны. Это была самая массовая гибель моряков - 118 человек. Там у меня погибло много друзей и знакомых», - отметил Григорий Турчин.

«Тяжело вспоминать то время. Гибель подлодки произошла через год после моего увольнения. Как сейчас помню: когда я узнал, что субмарина легла на грунт, я сразу же позвонил в Видяево жене друга, который в тот момент был на подлодке. А она кричит: «Гриш, ты что-нибудь знаешь?»... К сожалению, он погиб. Ежедневно в течение нескольких дней я слушал, что происходит с подлодкой. До последнего надеялся, что кто-то выживет...» - рассказал депутат.

В следующем году исполнится 20 лет со дня трагедии. Псковские моряки-подводники планируют придать этой дате широкий резонанс, в частности, провести собрание, чтения и выставку.