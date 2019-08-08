Общество

Центробанк выпустил монету «Бременские музыканты», в «Союзмультфильме» заявили о нарушении авторских прав

Центральный банк Российской Федерации (Центробанк) выпустил в обращение монеты с героями мультфильма «Бременские музыканты». Монеты сделаны из серебра и недрагоценных металлов, сообщает TJournal со ссылкой на пресс-службу банка.

Всего Центробанк изготовил 3 тысячи серебряных монет номиналом 3 рубля, а также 500 тысяч монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей — в обычном исполнении и с цветным изображением персонажей.

В «Союзмультфильме» обратятся в Центробанк с требованием разъяснить ситуацию. Как пояснила радио «Говорит Москва» глава компании Юлиана Слащева, банк не впервые выпускает монеты с героями мультфильмов без ведома студии.

«Они не могли это выпустить без нашей лицензии. Я удивлена тоже и это уже не в первый раз происходит. В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать. У них какая-то собственная политика идёт по монетам, свой план выпуска. Я переговорю с ними еще раз сегодня, попытаюсь выяснить, почему так происходит. Но, конечно же, это персонажи студии и права на этих персонажей студии у нас», - рассказала Юлиана Слащева.

В августе 2019 года стало известно, что «Союзмультфильм» собирается создать совместное предприятие со «Сбербанком». В него студия планирует перенести часть товарных знаков и несколько лицензий из «золотой коллекции» на условиях роялти. В «золотую коллекцию» входят такие персонажи, как Чебурашка, Винни-Пух, Умка и Карлсон.