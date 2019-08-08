Общество

Объявлен всероссийский конкурс блогерских постов «В теме!»

В МИА «Россия сегодня» дан старт широкомасштабной комплексной программе медиафорума «Вклад молодых журналистов и блогеров в межкультурный диалог», которая объединит более 300 блогеров - активных молодых авторов интернета, готовых вести межкультурный диалог в социальных сетях и блогах. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, объявлен Всероссийский конкурс блогерских постов «В теме!». В нем могут принять участие как начинающие, так уже маститые блогеры. В результате первичного отбора 20 лауреатов конкурса отправятся в этнографический блог-тур, из них будет выявлена тройка победителей - авторов лучших творческих работ по блог-туру.

Параллельно в социальных сетях Молодежной ассамблеи народов России «Мы - россияне» запускается онлайн-школа для начинающих блогеров.

В ноябре состоится большая образовательная программа, состоящая из курса повышения квалификации по медиаобразованию в сфере межнациональных отношений, серии мастер-классов и творческих встреч с топовыми блогерами.

В заключение в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в ноябре пройдет церемония награждения и подведения итогов медиафорума.

Организатор медиафорума, председатель Молодежной ассамблеи народов России «Мы - россияне» Дина Громатикополо в своем выступлении отметила: «Идея медиафорума родилась на одной из панельных дискуссий «Журналисты VS блогеры». Тогда молодежь выразила мнение, что в данный момент никто в сети не говорит о своей национальности. Поэтому мы задумались над мотивацией и придумали такую комплексную программу по выявлению и поощрению блогеров, которые будут включены в межкультурный диалог. Это новый способ самореализации в социальных медиа. Уверены, межнациональная тема в блогосфере даст нам новые имена, которые будут создавать интересный контент, представляя разносторонний взгляд на национальную политику России».