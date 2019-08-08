Общество

Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Великих Луках

В рамках акции «Гражданский мониторинг» великолукские общественники Илья Жидков и Николай Андросович ознакомились с работой отдела по вопросам миграции и дежурной части ОМВД России по городу Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, общественники проверили доступность и качество предоставления государственных услуг, оснащенность кабинетов необходимой оргтехникой, наличие кнопки вызова сотрудника для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание обращено на режим работы отдела и уровень загруженности подразделения в течение приема граждан.

Также Илья Жидков и Николай Андросович ознакомились с порядком оказания государственной услуги «Добровольное дактилоскопирование», пообщались с гражданами, обратившимися в подразделение, поинтересовались, удовлетворены ли они работой сотрудников отдела и качеством предоставляемых госуслуг. В конце мониторинга члены общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки встретились с начальником ОВМ Юрием Ивановым.

Кроме того активисты общественного совета приняли участие в массовой проверке водителей сотрудниками взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по г.Великие Луки. Основная цель рейда заключалась в выявлении лиц, игнорирующих исполнение Правил дорожного движения при перевозке несовершеннолетних и соблюдение водителями требований ПДД.

Вместе с сотрудниками полиции Илья Жидков и Николай Андросович активно вели разъяснительную работу среди автолюбителей. Во время рейда был выявлен целый ряд нарушений. В то же время представители общественности убедились в корректном и уважительном отношении полицейских к гражданам, а также в том, что большинство водителей с пониманием относится к работе представителей дорожно-патрульной службы. Общественники отметили, что подобные рейды, проводимые совместно с экипажами ГИБДД, играют большую профилактическую роль и дисциплинируют участников дорожного движения.