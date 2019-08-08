Общество

В конце августа псковичи смогут увидеть спортивный фильм для всей семьи «Команда мечты»

С 29 августа в кинотеатрах Пскова можно будет посмотреть спортивный фильм для всей семьи «Команда мечты». Это история спортивного комментатора Степана Вершинина (Ян Цапник), которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту - Артура и Катю, которым предстоит выбор - победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на сложный вопрос, что для него важнее - семья и любовь или карьера и прежняя слава.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, съемки фильма проходили в Москве и Республике Татарстан. «Для нас важно, что в фильме все настоящее - и соревнования, и спортсмены. Тагир Метшин, исполнитель одной из главных ролей, помимо того, что он прекрасный актер, имеет звание "мастер-жокей" и с самого детства в седле, - рассказал режиссер и продюсер Филипп Абрютин. - Ксения Золотова, партнерша Тагира в фильме, тоже серьезно занимается конным спортом. Гордимся еще и тем, что в съемках принимали участие исключительно арабские скакуны, которые имеют множество побед и наград. Такого в российском кино, насколько я знаю, еще никто не делал».

В съемках сюжетной линии, связанной с самбо, тоже участвовали настоящие юные спортсмены, которыми руководил главный тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков. Перед прокатом фильм «Команда мечты» будет представлен на нескольких фестивалях.