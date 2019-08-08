Общество

В Псковской области запрещен ввоз семи такс из Нидерландов

В минувшие выходные должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запрещен ввоз семи собак породы такса. Домашние питомцы следовали автомобильным транспортом из Нидерландов для участия в международной выставке собак в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлени Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проведения документарной проверки государственными инспекторами управления было выявлено нарушение Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территории ЕАЭС, а также нарушение ветеринарных требований при ввозе животных на территорию Евразийского экономического союза, выразившееся в отсутствии разрешения Россельхознадзора на ввоз собак на территорию Российской Федерации. Кроме того, в ветеринарных паспортах животных отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой.

Ввоз семи голландских собак на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Оформлена декларация о возврате животных в ЕС.