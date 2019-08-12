Дом офицеров приглашает школьников отпраздновать 1 сентября

Дом офицеров приглашает школьников 1 сентября на праздник «Прощай Лето - Здравствуй Школа!».
Все желающие отметить День знаний вместе с Домом офицеров вспомнят или освоят любимые уличные игры детства мам и пап, такие как «Ручеек», «Резиночка», «Классики»; обязательно покатаются на каруселях; полакомятся сладким угощением. Аттракционы начнут работать с 11:00.
«Наибольшее положительное впечатление отдыхающие получат от зажигательных выступлений артистов и коллективов Дома офицеров, в первую очередь - детских!» - отмечают организаторы.
Начало концертной программы в 13.00.
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