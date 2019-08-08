Общество

Члены первичной профсоюзной организации ОАО «АТС-Т» побывали на экскурсии в Гатчине

Члены первичной профсоюзной организации ОАО «АТС-Т» (Псковский завод автоматических телефонных станций) побывали на экскурсии в Гатчине, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа. Как рассказала председатель ППО предприятия Валентина Соловьева, в поездке приняли участие 36 профсоюзных активистов вместе с членами семей. Экскурсанты осмотрели Большой Гатчинский дворец познакомились с историей его строительства, особенностями архитектуры, прогулялись по дворцовому парку.

«Мы получили большое удовольствие от поездки, узнали множество интересных исторических фактов – как во время экскурсии по дворцовому комплексу, так и в течение всей поездки», — отметила Валентина Соловьева. По её словам, организация летних экскурсий – это добрая традиция первичной профсоюзной организации завода. Ранее профсоюзные активисты уже побывали в Великом Новгороде, Витебске, Петергофе, Царском селе и других достопримечательных местах. «Такие поездки всегда приносят радость, члены нашей организации всегда охотно участвуют и в экскурсиях, и в походах в театр, которые мы возобновим осенью», — добавила Валентина Соловьева.