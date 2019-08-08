Общество

Среди водителей УФСИН России по Псковской области прошел смотр-конкурс профессионального мастерства

На базе отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей спецавтотранспорта. Состязания включали в себя три этапа: проверку служебных автомобилей, знание нормативно-правовых актов и фигурное вождение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудник аппарата Управления Дмитрий Анисимов, проинспектировал техническое состояние спецмашин, их укомплектованность необходимым оборудованием.

На следующем этапе состоялась проверка знаний правил дорожного движения и ведомственных нормативно-правовых актов, регламентирующих служебную деятельность.

Завершился конкурс фигурным вождением легкового автомобиля на автодроме. Задания по вождению автомобиля включали в себя такие элементы как: параллельная парковка, заезд в гараж задним ходом, змейка, горка.

Победители смотра-конкурса будут поощрены правами начальника Управления.