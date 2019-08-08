Общество

Студентов российских вузов будут отчислять по совету искусственного интеллекта

Академическую успеваемость студентов российских вузов начнет отслеживать искусственный интеллект. Уже в конце 2020 года технология будет внедрена на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на директора EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов.

«Цифровой сервис будет выявлять студентов с низкой академической успеваемостью и предупреждать прежде всего самих студентов и деканат об этом. Сервис будет основан на данных цифрового следа студента: он будет оценивать успеваемость студента, активность на лекциях, участие в общественной жизни университета, в целом поведение», - сказал собеседник агентства.

По его словам, апробация сервиса начнется в ближайший год, а уже к концу 2020 года технология будет внедрена в НИТУ «МИСиС». В дальнейшем она будет запущена в ведущих вузах России.

«Первоочередная задача - снизить долю отчисляемых студентов, повысить удовлетворенность самими студентами качествами образовательных услуг и всеми другими видами услуг, которые предоставляет университет. Сегодня университет не может отставать от того, что происходит за пределами университета, где сплошная цифровизация», - добавил Киясов.

Он отметил, что обсуждение и доработка цифрового сервиса планируется 1-2 октября на глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch в Москве.