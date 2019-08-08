Общество

Акция помощи приютам для животных «Лучший друг» пройдет 17 августа в Пскове

Акция «Лучший друг» проходит 17 августа одновременно в 40 регионах страны во Всемирный день бездомных животных. Уже 4 года подряд волонтеры «ДаДобро» и неравнодушные горожане собирают корм, медикаменты, игрушки и выгуливают собак из зооприютов. В прошлом году за один день волонтеры вывели на прогулку 800 собак, в этом году количество планируется увеличить втрое.

В Пскове желающие могут поехать в приюты при некоммерческих организациях «Лесопилка» и «Шанс» вместе с волонтерами «ДаДобро»: познакомиться поближе с подопечным животными, погулять с собаками, помочь с уборкой территории. Для этого нужно связаться с координатором акции в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции.

Приют «Лесопилка» основали волонтеры некоммерческой зоозащитной организации «Зоозащита». В приюте постоянно находятся от 60 до 80 животных. Специалисты приюта лечат, стерилизуют и пристраивают собак и кошек.

Автономная некоммерческая зоозащитная организация «Шанс» занимается отловом и лечением бездомных собак. Сотрудники приюта сами готовят еду, убирают вольеры и территорию, следят за собаками, выполняют ежедневные назначения ветеринара и обработку, выдают собак волонтёрам на прогулку и принимают с прогулок.

Как поучаствовать:

Для компаний: связаться с координаторами «ДаДобро» в Пскове, установить в офисе боксы для сбора необходимого приютам. В день акции поехать в приют с волонтерами «ДаДобро».

Для жителей Пскова: связаться с координаторами «ДаДобро» в Пскове и поехать в приюты с волонтерами «ДаДобро».

Полный перечень необходимого можно узнать на сайте или у координатора акции в Пскове.

Ранее фонд «ДаДобро» самостоятельно проводил акцию - в прошлом году участие в ней принимали 14 городов России, а также Белоруссия и Казахстан. На этот раз при поддержке Центра поддержки гражданский инициатив количество регионов планируется увеличить минимум вдвое.

«Наш проект развивает корпоративное волонтерство. В прошлом году в акции с животными участвовали около 30 компаний. В этот раз заявки подали почти 100 компаний из 40 регионов. А также подключились и обычные жители городов. С нашей поддержкой бизнес начинает помогать нуждающимся: бездомным животным, малообеспеченным семьям, пожилым людям. И это здорово, что каждый год участников становится все больше», - говорит президент центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксана Богданова

Координатор акции в Пскове Оксана Богданова – 8(911)398-88-88.

По вопросам можно звонить в центральный офис «ДаДобро» - +7 (495) 665-10-07 или написать на email: help@dadobro.com