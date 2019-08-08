Общество

Псковские эксперты представляют опыт проектного офиса «Команда 2018» на юбилейном форуме «Машук»

Делегация Псковской области впервые принимает участие в Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук», который в десятый раз проходит в городе Пятигорск Ставропольского края, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковскую область на мероприятии представляют 7 участников — членов различных молодежных объединений, которые вовлечены в насыщенную образовательную программу. Кроме того, на форуме работают и два эксперта — представители проектного офиса «Команда 2018», которые не только представляют опыт работы региона в молодежной политике, но и ежедневно организуют для участников игры по социальному проектированию.

«К нашей площадке — повышенное внимание. В доступной игровой форме мы рассказываем о сложных моментах социального проектирования, помогаем дорабатывать, корректировать проекты участников», — отметила советник Губернатора Псковской области, руководитель проектного офиса «Команда-2018» Дарья Яковлева. Она также подчеркнула, что молодежь Северо-Кавказского округа проявляет серьезный интерес к культуре и традициям Псковской земли. «Псковская область и регионы СКФО имеют успешный опыт реализации целого ряда совместных проектов в сфере культуры и спорта. Например, в настоящее время в Печорах ребята из Северо-Кавказского округа участвуют в сборе волонтеров культуры. Мы будем стараться расширять наше сотрудничество», — заметила Дарья Яковлева.

В рамках форума, который продлится до 30 августа, будут организованы три профильные образовательные смены. Псковичи стали участниками первой смены «Профессионалы РФ», основные темы которой: карьерный рост, бизнес и технологии. В рамках образовательной программы будут рассматриваться отраслевые кейсы, организована работа карьерных сервисов, включая профессиональный ассессмент, а также состоится чемпионат по программированию и IT-решениям.

На форуме «Машук» участники от Псковской области планируют доработать свои проекты, которые в начале сентября будут представлены на грантовый конкурс Росмолодежи. Слушателями образовательных программ и лекций форума первой смены также стали молодые бизнесмены, специалисты IT-сферы, ученые и изобретатели, производители туристского продукта, представители творческих профессий. На форуме «Машук» также будут организованы смены «ПРОактивное общество», посвященная решению социальных проблем и межнациональным отношениям, и «Я — лидер!», которая направлена на оценку и раскрытие лидерского потенциала молодежи СКФО.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проходит в Ставропольском крае с 2010 года. За 10 лет форум стал площадкой для открытого диалога и общения молодежи с представителями власти, знаменитыми деятелями культуры, именитыми спортсменами, общественниками. В этом году форум объединит более 3 тыс молодых людей из семи регионов России.

Организаторами мероприятия выступают аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, правительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи.