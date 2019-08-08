Общество

Себежскую школу искусств капитально отремонтируют в этом году

По итогам конкурсных процедур определен подрядчик на выполнение капитального ремонта Себежской детской школы искусств. На эти цели будет направлено около 10 млн рублей - это часть средств, которые регион получил по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В рамках капитального ремонта в здании выполнят работы по замене систем отопления, водоотведения, вентиляции и канализации. Также будет произведен целый комплекс электро-монтажных работ. В школе искусств отремонтируют внутренние помещения, установят современную пожарную сигнализацию и заменят оконные блоки и двери.

Планируется, что работы будут завершены до конца этого года.

Отметим, здание, в котором располагается Себежская детская школа искусств, является объектом культурного наследия, ранее здесь располагался дом купца Кушлиса. В 1950-м году в нем были выполнены работы по переоборудованию помещений, и с тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось.

В настоящее время в Себежской школе искусств занимаются более 300 детей. Они учатся на 4-х отделениях: художественном, хореографическом, музыкальном и отделении начального эстетического развития. Педагогический коллектив представлен 17 преподавателями. Учащиеся школы искусств неоднократно становились победителями творческих смотров — конкурсов как регионального, так и всероссийского уровней.

Всего из федерального бюджета Псковская область дополнительно получила порядка 350 млн рублей, которые направляются на ремонт целого ряда образовательных, культурных и лечебных учреждений региона, а также на закупку медицинского оборудования.