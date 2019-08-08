Почти 70 заявок от НКО Псковской области подано на второй конкурс Фонда президентских грантов

Некоммерческие организации Псковской области подали 66 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов. Запрашиваемая сумма грантов составляет более 130 млн рублей, а общая сумма проектов — порядка 200 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.
В ходе подготовки для соискателей грантовой поддержки был организован ряд обучающих семинаров и проектных школ, в том числе и на базе проектного офиса «Команда 2018». Эксперты оказывали всю необходимую помощь в написании проектов и консультировали по участию в грантовых конкурсах. Кроме того, лучшие проекты, представленные на второй конкурс, получили письма поддержки от администрации региона и Общественной палаты Псковской области.
Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов подано более 9 тыс заявок со всех регионов РФ. Планируется, что между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей. Итоги конкурсного отбора будут подведены к 14 октября.
Напомним, что победителями первого конкурса Фонда президентских грантов, итоги которого были подведены в мае текущего года, стали четырнадцать социально значимых проектов Псковской области. На реализацию своих инициатив некоммерческие организации региона получили более 16 млн рублей. Общая сумма проектов составила порядка 27 млн рублей.
В прошлом году 17 социально значимых проектов Псковской области получили федеральную поддержку на сумму около 35 млн рублей.
Фонд президентских грантов — российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества. Действует с апреля 2017 года. Конкурсный отбор проектов проводится по целому ряду направлений: социальное обслуживание, поддержка и защита граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды, поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.