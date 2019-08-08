Общество

В Псковской области объявлены аукционы на строительство детских садов в Пскове и Псковском районе

В Псковском районе планируется построить ясельную пристройку на 80 мест к детскому саду «Рябинушка» (филиал Писковской средней общеобразовательной школы). Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации области, заявки на строительство пристройки принимаются до 21 августа, работы должны быть выполнены в срок до 20 декабря этого года. Стартовая цена контракта составляет более 53 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Псковского района, средства предоставлены в рамках федеральной субсидии.

Строительство яслей в Псковском районе будет вестись в рамках государственной программы «Развитие образования» в целях повышения доступности дошкольного образования и создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет».

Отметим, в Пскове также повторно объявлен аукцион на строительство детского сада на 270 мест на улице Алехина. Стартовая цена контракта составляет порядка 210 млн рублей.

Напомним, в этом году вопрос строительства дополнительных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, которое ведется в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», поднимал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

В этом году в Пскове, Великих Луках, Псковском районе в рамках национального проекта «Демография» будет создано более 1,2 тыс дополнительных мест для детей раннего возраста. На эти цели регион получит около 912 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография», а на нацпроект «Образование» - 732 млн рублей.