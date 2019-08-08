Общество

С начала года в Пскове и Псковском районе 93% пенсий по инвалидности было назначено по данным Федерального реестра инвалидов

С начала года в Пскове и Псковском районе 93% пенсий по инвалидности было назначено по данным Федерального реестра инвалидов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное).

Цифровая экономика открывает новые возможности в выстраивании системы социальной защиты инвалидов и их взаимоотношений с государством. Два с половиной года назад, 1 января 2017-го, Пенсионный фонд России запустил Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), который используется при предоставлении государственных услуг людям с ограниченными возможностями. Это единая база данных для инвалидов и органов власти, оказывающих им услуги или меры социальной поддержки. Создателем и оператором ФРИ является Пенсионный фонд России.

Поставщики и потребители информации из ФРИ – все федеральные и региональные ведомства, принимающие участие в оказании государственных услуг инвалидам, в том числе - бюро медико-социальной экспертизы, фонд социального страхования, департамент здравоохранения, органы власти.

Реестр автоматически наполняется необходимыми сведениями о тех, кто признается инвалидом первично или проходит повторное переосвидетельствование. Информационный обмен проводится через систему межведомственного электронного взаимодействия по защищенным каналам связи.

На основании сведений, имеющихся в ФРИ, (данных бюро МСЭ об установлении группы инвалидности) в первом полугодии Управлением ПФР в г. Пскове и Псковском районе было назначено 648 пенсий по инвалидности (93%) и 748 ежемесячная денежная выплата (98,4%).

Остальные сведения, необходимые для назначения пенсии по инвалидности, специалисты УПФР также получают сами, из имеющихся баз данных. Так периоды трудовой деятельности (при согласии гражданина) могут быть учтены по данным персонифицированного учета УПФР. Проверить информацию можно в любое удобное время, в личном кабинете на сайте ПФР, портале госуслуг, причем, не только инвалидам.

Заявление об установлении пенсии по инвалидности, как и всех других видов пенсий, а также об установлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), теперь можно подать, не выходя из дома, в электронном виде, через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. И это очень удобно, особенно людям с ограниченными возможностями здоровья или маломобильным.

Каждому инвалиду во ФРИ также предоставлен доступ к «Личному кабинету» www.sfri.ru, где можно получить все сведения об инвалидности, рекомендованных и исполненных мероприятиях реабилитации или абилитации, государственных услугах и выплатах.

Ведомствам ФРИ дает возможность получать аналитические и статистические данные для оказания помощи инвалидам по любому параметру.

В дальнейшем предполагается оказывать государственные и муниципальные услуги людям с ограниченным возможностями на основании сведений из ФРИ, то есть без запроса у других ведомств, и, что особенно важно, - без запроса дублирующих документов и сведений у самих инвалидов.