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Общество

Благодаря содействию псковского бизнес-омбудсмена двум пассажироперевозчикам удалось избежать необоснованного наказания

12.08.2019 21:02|ПсковКомментариев: 0

Благодаря содействию псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, двум пассажироперевозчикам удалось избежать необоснованного наказания. В июле в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области обратились два предпринимателя, занимающихся пассажироперевозками. По информации заявителей, в отношении каждого из них сотрудниками ТО госавтодорнадзора по Псковской области Северо-Восточного МУГАДН были проведены осмотры транспортных средств, по результатам которых возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Аркадий Мурылев, «укороченный порядок» привлечения к ответственности и побудил предпринимателей обратиться за помощью. Поддержав позицию заявителей, уполномоченный Аркадий Мурылев обратился в прокуратуру региона. По результатам проведенной проверки прокурор области подтвердил, что обнаруженные в ходе планового (рейдового) мероприятия нарушения могли являться лишь поводом для назначения внеплановой проверки, так как осмотр не подменяет внеплановую проверку.

Однако внеплановой проверки со стороны контрольного органа инициировано не было, минуя данный порядок сотрудником были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, кроме того в действиях должностных лиц были выявлены и иные нарушения.

Так, к примеру, сотрудником контрольного ведомства был сделан вывод о наличии в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, а именно осуществление перевозок пассажиров с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, на самом деле у пассажироперевозчика имело месть лишь наличие несоответствия формулировки отметки в путевом листе. То есть вместо необходимой формулировки «контроль технического состояния транспортного средства пройден» была «прошел предрейсовый контроль технического состояния». Прокуратура обратила особое внимание на то, что данная ошибка не свидетельствует о нарушении самой процедуры прохождения предрейсового контроля, в связи с чем, вывод должностного лица о наличии состава правонарушения является незаконным.

По итогам проведенной проверки в адрес руководителя контрольного ведомства было внесено представление, а несколько постановлений были опротестованы, в свою очередь предпринимателям удалось избежать необоснованного наказания, следует отметить, что штрафные санкции по предъявляемым статьям весьма значительные и варьируются от 30000 до 50000.

Источник: Псковская Лента Новостей
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