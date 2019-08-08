Общество

До 1 октября более 27 тысяч федеральных льготников Пскова и Псковского района должны определить способ получения соцуслуг на 2020 год

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Пскове и Псковском районе, федеральным льготникам остается не так много времени, чтобы определиться со способом получения набора социальных услуг – то есть выбрать льготы или их денежный эквивалент.

Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу управления Пенсионного фонда по месту жительства, ближайший многофункциональный центр или подать электронное заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.

Стоимость набора социальных услуг составляет 1121, 42 руб. в месяц и включает в себя:

- лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделиям, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) – 863, 75 руб.;

- путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 133,62 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124, 05 руб.

Граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента.

Важно учитывать, что заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября текущего года, начнут действовать только с 1 января следующего года.

Льготники, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения НСУ, не подают никаких заявлений.

Напомним, что в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, «чернобыльцы» и инвалиды.