Общество

С начала 2019 года более 1700 псковских пенсионеров выбрали доставочную организацию через интернет

В 2019 году 1772 псковских пенсионеров выбрали доставочную организацию путем подачи электронного заявления. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Пскове и Псковском районе.

Доставка пенсий и других выплат в Псковской области производится через отделения почтовой связи и кредитные организации. Благодаря электронным сервисам ПФР, поменять доставочную организацию пенсионеры могут, не выходя из дома. Чтобы выбрать способ доставки пенсии или изменить его - поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой - гражданину достаточно подать электронное заявление на сайте ПФР через Личный кабинет гражданина. Также сделать это можно и на портале госуслуг.

Подать заявление в Пенсионный фонд через портал госуслуг или Личный кабинет гражданина очень просто. Необходима лишь регистрация на портале Госуслуг и подтверждение своей личности в одном из удостоверяющих центров. Подтверждение учетной записи гражданина осуществляют и специалисты клиентских служб ПФР во всех районах Псковской области.

Напомним, что сейчас большинство государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом, можно получить в электронном виде. На сайте ПФР доступно уже более 60 услуг, многие из которых не требуют личного обращения гражданина.