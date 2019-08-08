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«Никто не забыт?»: в Пскове прошла премьера документального фильма, посвященного ветеранам боевых действий 76-й дивизии ВДВ

13.08.2019 09:53|ПсковКомментариев: 0

Автомат на взводе, нервы на предел.

Милая, родная, я вернусь к тебе!

Который день в Чечне дожди,

А где-то там, в краю родном,

Родные нас с тобою ждут,    

Мы все вернемся в отчий дом…

(фрагмент песни «Ночь пришла на Грозный», текст - Олег Янченко)

Вновь и вновь я перематываю 30-минутное видео на один и тот же момент: нестройные голоса молодых ребят, одетых в выцветший камуфляж, повторяют незамысловатые слова проникновенной песни под аккомпанемент двух расстроенных простеньких гитар.

Это мои ровесники, я сама в те же годы играла на похожей гитаре, но опыт этих мальчишек несравним с моими «лихими 90-ми». Вряд ли они закажут себе футболку с надписью «Верните мне мой 99-й»: это бойцы из разных уголков России, которые по призыву на «срочку» попали в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, а в августе 1999 года - отправились в Чечню.

Кадры, которые сегодня пробирают до слез, снимала Татьяна Грызлова (Ешина), участница трех гуманитарных миссий в период контртеррористической операции на Северном Кавказе. Ее пленки стали неотъемлемой частью документального фильма «Никто не забыт?», премьера которого состоялась на минувшей неделе в Пскове. Как возникла идея этой картины, какие цели ставили перед собой ее создатели, какова ее значимость в контексте современной общественной жизни и почему в названии фильма содержится вопрос, выяснил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Война в деталях

Съемки фильма начались в апреле прошлого года: автором сценария, интервьюером и режиссером картины стала псковичка Юлия Никифорова, технические вопросы (съемка, монтаж, дизайн, звук) легли на плечи Юрия и Анастасии Сидоренко (команда YA Studio).

За 15 месяцев работы над фильмом было отсмотрено множество часов кинохроники, масса фотографий, записаны интервью с главными героями. По своей сути документальная картина «Никто не забыт?» - это глубокий личностный очерк о Сергее и Татьяне Ешиных - матери и сыне, в привычные будни которых вторглась война. Это рассказ о том, как перед лицом истории обычный человек становится героем, а свое становится общим, как любовь уютная и домашняя преображается в настоящий патриотизм, а семейная хроника перерастает границы субъективного и становится объективным фактом исторического бытия.

Одной из отправных точек в создании картины стал тот факт, что Сергей Ешин - внук Сергея Малина, одного из героев «Повести о настоящем человеке». В детстве Сергей Малин со своим другом нашел в лесу и спас летчика Алексея Маресьева, о подвиге которого и написал свою знаменитую книгу Борис Полевой. Конечно же, эта история оказала очень большое влияние на дальнейшую жизнь семьи: сыновья и внуки Сергея Малина стали военными, зная не понаслышке о том, что такое доблесть, отвага и честь, а книга Полевого стала для них настольной.

Рассказ Сергея Ешина о взрослении десантников 76-й дивизии, принявших участие во Второй Чеченской кампании, не пестрит высокими словами и «горячими» подробностями, он вызывает сильнейший эмоциональный отклик именно своей искренностью и простотой, ужасающей обыденностью. Прилетели, разгрузились, впервые увидели море, совершили первый прыжок с парашютом, получили весточку из дома и гуманитарку - конфеты, сладости, представили к Ордену мужества, вызвали к генералу, предупредив, чтобы переоделся в «смертный камуфляж» (так называли чистую форму, в которой отправляли домой «груз 200» - такой камуфляж был в личных вещах каждого десантника в Чечне).

Также прост и трагичен рассказ матери Сергея, Татьяны. Сложно представить, что пришлось пережить этой улыбчивой приятной женщине, не побоявшейся отправиться в «горячую точку» с грузом гуманитарной помощи, сладостями, одеждой, почтовыми конвертами и шампанским - на носу был Новый 2000 год. Она вспоминает, как пробирались к своим под обстрелами, как записывали на видеокамеру новогодние приветы от псковских десантников-срочников двадцать лет назад, чтобы отвезти весточку родным и близким на «гражданку».

«Главная цель фильма - рассказать, что чувствовали наши ребята в те суровые дни, - объясняет автор фильма Юлия Никифорова. - Эти детали говорят больше, чем многотомные издания. По возрасту я сама отношусь к поколению 70-80-х, мои одноклассники прошли Первую и Вторую Чеченскую кампании, это наше недавнее прошлое, знать такие вещи жизненно важно».

Интерес к историческим деталям у Юлии не дежурный: с 1998 по 2005 год она была региональным руководителем проекта «XX век - XXI веку: Живые голоса истории». В рамках этого проекта журналистами фиксировались многочисленные свидетельства истории, в частности, в Пскове записывались воспоминания Михаила Минина, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом.

«В этом событии таилось множество мелких деталей, казавшиеся мелочами факты раскрыли смысл события, его внутреннюю глубину, пережитую живым человеком, - рассказывает Юлия. - В нашем фильме много рассказывается о гуманитарной миссии, которая осуществлялась на Северном Кавказе в поддержку наших десантников. Об этом многие знают, но по-настоящему прочувствовать события тех дней можно, только услышав непосредственных участников».

После боя

Первоначально планировалось, что фильм будет называться «Повесть о настоящем человеке. Продолжение». Но в процессе осмысления материала, бесед с героями стало ясно, что немаловажно рассказать не только о войне, но и о том, что было после нее. Так появилось иное по смысловой нагрузке название «Никто не забыт?»

Принципиально важен здесь вопросительный знак. Со времени проведения контртеррористической кампании на Северном Кавказе прошло 20 лет - срок достаточно долгий для того, чтобы найти пути решения многочисленных проблем бойцов, прошедших «горячие точки», - психологических, профориентационных, социальных, материальных. А учитывая, что псковские десантники всегда одними из первых отправляются в места военных конфликтов (Югославия, Северная Осетия, Сирия), вопрос возвращения их в мирную жизнь и дальше не потеряет своей остроты.

Сегодня у Сергея Ешина все наладилось: он получил образование, работает хранителем «Музея-мельницы в деревне Бугрово». Но память не дает покоя.

«Я нашел себя здесь, в Заповеднике, - признается Сергей. - Нашел себя в работе мельником... Я провожу экскурсии, занимаюсь научно-практической работой. И армейские проблемы, «чеченский синдром» - все забывается. Не так быстро, как хотелось бы. Я периодически воюю во сне, все равно война не отпускает надолго. Она гвоздем сидит каленым во мне, ее не вырвать из сердца, из души, из головы».

Напоминанием всем нам звучат и слова Татьяны Грызловой (Ешиной): «Государство не должно создавать условий, при которых люди, которые живут в одной стране, вынуждены воевать друг с другом». Беспокоит ее и то, как в наши дни организовано патриотическое воспитание подрастающего поколения - в нем, по ее мнению, не хватает души.

О правовой защите ветеранов войн и конфликтов в фильме говорит председатель Псковской областной общественной организации «Российский Союз ветеранов» Шамиль Ахметов. Действительно, эти люди достойны поддержки и нуждаются в ней, как говорит Герой Российской Федерации, генерал-майор запаса Геворк Исаханян, «солдат у нас хороший... Солдат другой армии, наверное, такие нагрузки не смог бы даже перенести».

Кроме того, как полагает автор фильма Юлия Никифорова, сегодня остается нерешенным вопрос признания подвигов участников гуманитарных миссий, рисковавших собственной жизнью – таких, как главная героиня картины Татьяна Ешина. Матерей, организовывавших помощь бойцам, журналистов, освещавших события в «горячих точках» (вспомним главреда еженедельника «КурьерЪ» Олега Константинова, который в 1999 году был корреспондентом «Новостей Пскова», ныне покойного Владимира Сварцевича, военного обозревателя и фотокорреспондента газеты «Аргументы и факты»), политиков (например, большую гуманитарную миссию в те годы нес Юрий Шматов, экс-председатель Псковского областного собрания депутатов 1,2,3 и 4 созывов), священников (скольких бойцов своими молитвами и личными беседами поддержал протоиерей Олег Тэор!)...

«Для меня этот фильм - дань уважения к подвигу героев фильма и всех ребят 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, - подчеркивает Юлия. - Вместе с тем это еще и правозащитный инструмент. Главному герою картины удалось реализовать себя в мирной жизни после «Горячих точек», но вопросы остались. Есть ли место забвению со стороны государства? Что государство может и должно сделать для ветеранов боевых действий?»

Мирного неба над головой

Первыми зрителями и судьями фильма стали его герои и участники, бойцы с редких кадров кинохроники 20-летней давности, пришедшие в библиотеку «Родник» им.С.А.Золотцева на премьерный показ.

Конечно же, первая реакция - это эмоции. Боль и счастье воспоминаний, радость со слезами на глазах, благодарность и надежда вперемешку с горем утрат и разочарований...

Вот что говорит об увиденном и прочувствованном одна из зрительниц, псковичка Любовь Гребнева: «Впечатления от премьеры глубокие, душевные. Картина создана на тему, животрепещущую для всех. Война, которая идет в стране, касается всех. Как Великая Отечественная война прошла по всем, так и Афган, Чечня затронули многих: у кого-то родные, у кого-то знакомые и друзья - никого не оставили в стороне. Это фильм о материнском подвиге. Фильм очень нужный, берущий за душу. И увидев его, я признаюсь как мама трех сыновей: мне бы хотелось, чтобы в моей жизни не было такого подвига».

По словам одного из создателей фильма, Анастасии Сидоренко, главное, что она вынесла для себя из работы над фильмом, - четкое понимание: «я хочу жить в мирное время, в отсутствие событий, травмирующих человеческие судьбы».

Для творческого тандема YA Studio картина стала первым опытом подобных съемок. «Самым сложным моментом оказалось пересматривать кассеты, которые предоставили нам герои: это кадры, которые оставляют отпечаток на душе, - признается Анастасия. - Пришлось пропустить через себя поток информации, с головой окунуться в событиях тех лет. Но знакомиться с героями, узнавать их судьбы было очень интересно, ощутить контраст между тем адом, где побывал Сергей Ешин и тем светлым местом, где он работает сейчас. Этот опыт очень полезен: думаю, что в дальнейшем мы продолжим начатое».

Широкой общественности фильм предстанет 12 декабря: картина появится в открытом доступе на сервисе youtube - и тогда каждый из нас сможет задать себе вопрос, который, к сожалению, не теряет своей актуальности уже многие годы, - «Никто не забыт?»

Елена Никитина

Теги: #76-я дивизия
Источник: Псковская Лента Новостей
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