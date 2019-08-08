Общество

Во дворе дома на улице Ижорского батальона появилась новая игровая площадка

Депутат по округу №12 Григорий Стороненков посодействовал в восстановлении игровой площадки возле дома №10 по улице Ижорского батальона. Благодаря активности жителей и усилиям депутата работники управляющей компании ЖЭУ-16 восстановили песочницу и игровую площадку для футбола и волейбола.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в песочницу завезли новый песок, обнесли ограждением периметр, установили металлические футбольные ворота, покрасили их и натянули волейбольную сетку. Довольные псковичи выразили благодарность парламентарию, его помощникам и управляющей компании за оказанную помощь и содействие в этом важном для жителей района вопросе, а также рассказали, что на данный момент площадка готова к использованию, и теперь во дворе будут проводиться ежедневные волейбольные и футбольные турниры для детей и взрослых.